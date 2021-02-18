Белоруссию хотят оставить без Евровидения

Проблемы с участием в Евровидении Белоруссии могут быть из-за того, что глава государственной телерадиокомпании страны находится под санкциями ЕС, сообщает депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро.

Именно Карин Карлсбро и предложила запретить Белоруссии участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение. Она намерена обратиться с письмом в Европейский вещательный союз (EBU) и собирает подписи под ним.

Белоруссия участвует в песенном конкурсе Евровидение с 2004 года. Самый высокий результат, которого стране удавалось добиться — шестое место в 2007 году. Страну тогда представлял артист Дмитрий Колдун.