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Белоруссию хотят оставить без Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео VAL - "Да вiдна"

Проблемы с участием в Евровидении Белоруссии могут быть из-за того, что глава государственной телерадиокомпании страны находится под санкциями ЕС, сообщает депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро.

Именно Карин Карлсбро и предложила запретить Белоруссии участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение. Она намерена обратиться с письмом в Европейский вещательный союз (EBU) и собирает подписи под ним.

Белоруссия участвует в песенном конкурсе Евровидение с 2004 года. Самый высокий результат, которого стране удавалось добиться — шестое место в 2007 году. Страну тогда представлял артист Дмитрий Колдун.

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Топ комментариев

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...
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