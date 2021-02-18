Киев полностью перекроет поступление воды в Крым

Украина построит дамбу, исключающую возможность водоснабжения территории Крыма, сообщил постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Королевич.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией Киев прекратил подачу воды.

Украинские власти собираются возвести дамбу на 107-м километре канала, которая, «максимально исключит попадание воды к временно оккупированному Крыму», приводит РИА Новости слова Королевича.

«Позиция представительства и управления канала однозначна: никакой воды в Крым к деоккупации», — заявил украинский чиновник.