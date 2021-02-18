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Киев полностью перекроет поступление воды в Крым

Источник:
РИА Новости
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Фото: Rumlin / CC BY-SA 3.0

Украина построит дамбу, исключающую возможность водоснабжения территории Крыма, сообщил постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Королевич.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией Киев прекратил подачу воды.

Украинские власти собираются возвести дамбу на 107-м километре канала, которая, «максимально исключит попадание воды к временно оккупированному Крыму», приводит РИА Новости слова Королевича.

«Позиция представительства и управления канала однозначна: никакой воды в Крым к деоккупации», — заявил украинский чиновник.

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Топ комментариев

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...
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