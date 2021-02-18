Замглавы Кузбасса вспомнил об антирекорде угольной промышленности

Количество угля на складах Кузбасса уменьшилось вполовину за год, это хорошо, так как в прошлом году был установлен антирекорд, сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов.

По его данным, остатки угля на складах предприятий в Кузбассе на 1 февраля 2021 года составили 14,5 миллиона тонн.

«В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 23,2 миллиона тонн. Такое большое количество угля скопилось в связи с проблемой его транспортировки. Это был, своего рода, антирекорд за всю историю кузбасского углепрома», — написал Панов в Instagram.

В настоящее время угля на складах стало меньше почти в половину. Замгубернатора отметил, что это связано и с сокращением уровня добычи в 2020 году, и с той работой, которую ведет правительство региона с РЖД для вывоза ископаемых углеводородов.