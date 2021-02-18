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Матвиенко заявила о своей пенсии в 25 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ее пенсия составляет 25 тысяч рублей и призвала бороться с фейками о размерах пенсий чиновников и.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Вот я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тысяч рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч рублей», — пояснила Матвиенко на заседании палаты в среду.

Она добавила, что люди раздражаются, когда видят такие цифры. «Надо подумать, каким образом давать достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы, слухи, не шла дискредитация людей, которые работают во власти и многое делают, чтобы жизнь наша была лучше», — подчеркнула спикер Совфеда.

Согласно декларации Матвиенко, ее доход в 2019 году вырос на 1,4 миллиона рублей и составил 16,7 миллиона рублей.

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