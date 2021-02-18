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Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
За неделю с 10 по 16 февраля российская аудитория социальной сети Clubhouse выросла в 17 раз. Предложение пообщаться в «Клабхауз» получил даже президент России Владимир Путин... В чем секрет феноменальной популярности соцсети, почему ее называют сервисом «только для своих» и что такое инвайты?

Как придумали Clubhouse

Соцсеть придумали и запустили выпускники Стэнфордского университета Пол Дэвисон и Роэн Сет. Эти выходцы из Google уже несколько лет экспериментировали с разными социальными приложениями и в апреле 2020 года представили новый продукт — Clubhouse.

Идея пришла на фоне грянувшей пандемии, когда люди оказались запертыми на карантине. Разработчики предложили пользователям общаться в режиме реального времени исключительно с помощью голоса. Фактически, соцсеть представляет собой продуманный и удобный голосовой чат.

Создатели Clubhouse позиционируют — соцсеть позволяет пользователям со всего мира «общаться, делиться историями, развивать идеи, укреплять дружеские отношения и знакомиться с новыми интересными людьми».

Соцсеть выделяется отсутствием цензуры и «элитарностью» — она доступна только пользователям устройств с операционной системой iOS, а попасть в нее можно только после специального приглашения (инвайта).

Как общаться в Clubhouse

Зарегистрированный в Clubhouse пользователь может создать публичную или приватную «комнату» для беседы, обозначив ее тематику. Его подписчики и друзья получат соответствующее уведомление. После этого «комната» наполняется другими участниками. Все они могут говорить между собой, но обычно слушателей намного больше, чем спикеров.

Если «комната» приватная, в общении могут участвовать только приглашенные спикером люди. Если публичная — к беседе может присоединиться любой пользователь Clubhouse, которого заинтересовала тема. В беседе может участвовать максимум 5 тысяч человек.

Фото: © скриншот приложения Clubhouse

По неформальному правилу в каждой «комнате» есть модератор, у него просят разрешение стать спикером или задать вопросы — для этого следует нажать на иконку с поднятой рукой. Также принято поддерживать спикеров, быстро нажимая иконку отключения звука, это беззвучный аналог аплодисментов.

В Clubhouse нет возможности отправить текстовое сообщение или файлы, использовать видеосвязь. Только живое общение голосом, который нельзя остановить или прокрутить назад. Записывать беседы правилами категорически запрещено — если модераторы установят такой факт, аккаунт забанят.

Как стать своим

Приложение Clubhouse бесплатное, но чтобы начать общаться, требуется приглашение от действующего пользователя соцсети. Каждый зарегистрированный получает два инвайта, чтобы позвать друзей. Также можно отправить заявку на приглашение модераторам, но ждать ее приходится несколько дней или даже недель.

Социальная сеть Clubhouse вышла на первое место по количеству скачиваний в России на платформе iOS, следует из данных App Annie.

При регистрации требуется указать свои интересы, а также дать полный доступ к телефонной книге. После получения инвайта пользователь может находить интересные для себя «комнаты» через поиск в приложении, либо в персонализированной ленте. Присоединиться к беседе и покинуть ее разрешается в любое время.

Кроме «комнат» в Clubhouse существуют «клубы», где общение фактически поддерживается в круглосуточном режиме. Для регистрации такого «клуба» требуется одобрение модераторов Clubhouse, а создать его может только проверенный пользователь, который минимум трижды организовал дискуссии в «комнатах».

Почему все хотят в Clubhouse

Популярность Clubhouse резко выросла после невольной рекламы миллиардера Илона Маска, который зарегистрировался в соцсети и пригласил всех желающих побеседовать вживую. На Twitter Маска подписано 46 миллионов человек, поэтому неудивительно, что новая соцсеть приросла армией поклонников предпринимателя.

Затем в Clubhouse начали регистрироваться и другие знаменитости — от IT-специалистов до кинозвезд и музыкантов. Известные спикеры привлекли огромное количество слушателей, которым хотелось поучаствовать в живой дискуссии с кумирами и задать им вопросы в неформальной обстановке.

Пользователи отмечают, что в Clubhouse довольно просто завязать интересные и полезные знакомства, получить новую аудиторию или просто пообщаться с интересными людьми. Также соцсеть идеально подходит для чтения лекций.

А начавший этот «флешмоб» Маск в итоге предложил пообщаться в Clubhouse президенту России Владимиру Путину. «Было бы большой честью поговорить с вами», — написал предприниматель у себя в Twitter по-русски. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал изучить предложение. 

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