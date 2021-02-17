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Windows 10 покажет статистику расхода аккумулятора

Источник:
WindowsLatest
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Операционная система Windows 10 получит продвинутое средство информирования пользователя о расходе заряда аккумуляторной батареи ноутбука. Новая функция уже тестируется Microsoft

Пользователи начнут получать подробную статистику с поддержкой графиков и других опций, чтобы показать пользователю, каким образом расходовался заряд аккумулятора ноутбука, работающего под управлением Windows 10.

С помощью функции можно будет определить, какие приложения потребляют наибольшее количество энергии. Анализируя и планируя ежедневное потребление энергии, владельцу устройства будет проще продлить время автономной работы.

Новая функция также позволяет настраивать параметры батареи и просматривать историю ее использования. Ранее «десятка» позволяла получать данные только с помощью сторонних приложений.

Эксперты предполагают, что данный инструмент появится в стабильных версиях Windows 10 осенью 2021 года в рамках глобального патча, после которого операционная система серьезно изменится. 

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