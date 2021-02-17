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Вышел трейлер фильма «Девятаев» с Прилучным про побег из концлагеря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» основан на реальных событиях. Главную роль в военной картине исполнил Павел Прилучный.

Исторический боевик рассказывает о подвиге группы Михаила Девятаева, летчика, под руководством которого группа советских пленных бежала из концентрационного лагеря на вражеском самолете и смогла доставить важные сведения о расстановке сил немецкой армии.

Кроме Прилучного в фильме снялись Павел Чинарёв, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков, Евгений Серзин, Олег Чугунов, Никита Кологривый и другие. Интересно, что в картине не задействованы женщины.

К съемкам привлекли сына героя — Александра Девятаева, который консультировал кинематографистов. Фильм Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в прокат 29 апреля.


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Топ комментариев

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...

vad7958

Ой дурь,это уже маразм,как они боятся за свои места и деньги....

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.
Sibnet.Ru