Вышел трейлер фильма «Девятаев» с Прилучным про побег из концлагеря

Фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» основан на реальных событиях. Главную роль в военной картине исполнил Павел Прилучный.

Исторический боевик рассказывает о подвиге группы Михаила Девятаева, летчика, под руководством которого группа советских пленных бежала из концентрационного лагеря на вражеском самолете и смогла доставить важные сведения о расстановке сил немецкой армии.

Кроме Прилучного в фильме снялись Павел Чинарёв, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков, Евгений Серзин, Олег Чугунов, Никита Кологривый и другие. Интересно, что в картине не задействованы женщины.

К съемкам привлекли сына героя — Александра Девятаева, который консультировал кинематографистов. Фильм Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в прокат 29 апреля.