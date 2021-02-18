Россияне увидят сближение Луны и Марса

Сближение Марса и Луны произойдет в ночь с 18 на 19 февраля, сообщает пресс-служба московского планетария. Понаблюдать за редким астрономическим явлением можно будет после наступления темноты при ясной погоде.

Оба небесных тела станут видны рядом высоко над южным горизонтом в созвездии Овна, при этом Марс можно рассмотреть над растущей Луной даже невооруженным взглядом, он будет выглядеть яркой желтой звездой.

Марс — четвертая по удаленности от Солнца планета. Зимой ее можно наблюдать как яркую оранжевую немигающую звезду на юге и юго-западе на фоне созвездия Рыб и Овна.

Наблюдать сближение можно будет примерно три-четыре часа, после чего Луна зайдет за горизонт. Для наблюдения лучше всего использовать бинокль.

Соединением планет астрономы называют мнимое приближение небесных тел для наблюдателя с Земли. В реальности они находятся на значительном расстоянии друг от друга, просто их положение на орбитах образует прямую линию с нашей планетой. Предыдущий раз эти планеты «сходились» осенью прошлого года.