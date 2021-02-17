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Певица Глюкоза оголила «душу» и развеселила поклонников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © glukozamusic, instagram.com/glukozamusic

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) опубликовала в Instagram откровенный фотографии с отдыха на море, назвав свои ягодицы душой.

«Зима — это конечно классно… но «душа» требует тепла!» — подписала певица снимки. На фото Глюкоза позирует на фоне моря в открытом купальнике и прозрачном халате, демонстрируя свои ягодицы.

Снимок прокомментировали звездные коллеги певицы. «Какая красивая душа», — написала Ксения Собчак. «Душа нараспашку», — отметил Александр Ревва.

У подписчиков фотография вызвала бурю эмоций — от восхищения до гнева. Некоторые в комментариях цитировали песню Глюкозы «Танцуй, Россия и плачь, Европа. А у меня самая, самая, самая красивая… опа». Другие посчитали, что певице больше нечего выкладывать в соцсеть, кроме своей «души».

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Топ комментариев

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...

vad7958

Ой дурь,это уже маразм,как они боятся за свои места и деньги....

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.
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