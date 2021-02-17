НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Клип Елки «Впусти музыку» удалили из Сети из-за мишек Тедди

Источник:
Sibnet.ru
67 0
Фото: © кадр из клипа

Британская компания Carte Blanche Greetings Ltd. Намерена судиться с продюсером Елки Лианой Меладзе за нарушение авторских прав. В клипе «Впусти музыку» герои танцуют с игрушками мишками Тедди.

В компании Carte Blanche Greetings Ltd. отметили, что не давали разрешения на использование мишек в коммерческом проекте. Там намерены судиться с лейблом «Вельвет Мьюзик», где работает продюсер Елки. В качестве компенсации британцы требуют миллион рублей, сообщает Cosmopolitan.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЮрий Лоза предложил России использовать Евровидение в личных целях

В клипе «Впусти музыку» герои танцуют с двумя огромными мишками Тедди. Видео из канала Елки удалили до улаживания проблемы. Он вернется, если Лиане Меладзе и ее юристам удастся договориться с оппонентами.

Клип на песню «Впусти музыку» был выпущен четыре года назад. В нем разные люди в своих квартирах танцуют и дурачатся.

«Когда мы все-таки решили, что какая-то визуальная картинка к песне "Впусти музыку" должна быть, мы решили не заморачиваться. Потому что мне хотелось не клипа с серьезным монтажом, спецэффектами, с сюжетом. А хотелось чего-то простого и душевного», — рассказывала Елка каналу Муз-ТВ.

Еще по теме
Героиня мультфильма «100% волк» заговорит голосом Бузовой
«Холостяк» с Тимати побил рекорды предыдущих шоу по кастингу девушек
Группа «Звери» анонсировала концертный тур по Сибири
Юрий Лоза предложил России использовать Евровидение в личных целях
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Все статьи
Картина дня
Путин оценил идею сертификатов на продукты для бедных
Владельцев криптовалюты обложат налогом
Россия продала Китаю нефть в недрах
Сотовую связь отрубят в колониях
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Экс-главный дорожник Алтая попал под уголовное дело
Сибирь 17.02.2021 21:25
Редчайшую дикую кошку посчитают в Горном Алтае
Сибирь 17.02.2021 21:12
Главу Фонда поддержки предпринимателей Тувы обвинили в растрате
Сибирь 17.02.2021 16:34
Пожилая женщина в Кузбассе погибла под лавиной снега с крыши
Сибирь 17.02.2021 16:15
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
28141
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6943
Код Cyberpunk 2077 продали на аукционе
5316
Windows 10 получит левитирующее меню «Пуск»
4723
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин оценил идею сертификатов на продукты для бедных
Владельцев криптовалюты обложат налогом
Россия продала Китаю нефть в недрах
Сотовую связь отрубят в колониях
Отношения
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Все статьи
Подробности
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Самое обсуждаемое
44
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
30
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
28
Песков рассказал о здоровье Путина
28
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
26
Надувной украинский «флот» высмеяли в Сети
Sibnet.Ru