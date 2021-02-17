Клип Елки «Впусти музыку» удалили из Сети из-за мишек Тедди

Британская компания Carte Blanche Greetings Ltd. Намерена судиться с продюсером Елки Лианой Меладзе за нарушение авторских прав. В клипе «Впусти музыку» герои танцуют с игрушками мишками Тедди.

В компании Carte Blanche Greetings Ltd. отметили, что не давали разрешения на использование мишек в коммерческом проекте. Там намерены судиться с лейблом «Вельвет Мьюзик», где работает продюсер Елки. В качестве компенсации британцы требуют миллион рублей, сообщает Cosmopolitan.

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В клипе «Впусти музыку» герои танцуют с двумя огромными мишками Тедди. Видео из канала Елки удалили до улаживания проблемы. Он вернется, если Лиане Меладзе и ее юристам удастся договориться с оппонентами.

Клип на песню «Впусти музыку» был выпущен четыре года назад. В нем разные люди в своих квартирах танцуют и дурачатся.

«Когда мы все-таки решили, что какая-то визуальная картинка к песне "Впусти музыку" должна быть, мы решили не заморачиваться. Потому что мне хотелось не клипа с серьезным монтажом, спецэффектами, с сюжетом. А хотелось чего-то простого и душевного», — рассказывала Елка каналу Муз-ТВ.