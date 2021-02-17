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Россия продала Китаю нефть в недрах

Источник:
Finanz.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Роснефть» продала крупную партию еще не добытой нефти Китаю, следует из отчетности, размещенной на сайте компании.

В четвертом квартале на счета крупнейшей нефтяной компании России поступила предоплата за будущие поставки сырья на общую сумму 941 миллиард рублей. Обязательства компании по поставкам еще не добытой нефти достигли 1,758 триллиона рублей.

Примерно 20% нефтяного «долга» нужно погасить в ближайшие 12 месяцев, остальные поставки запланированы на 2022 год и позже. Как отмечают эксперты, такая схема позволяет «кредитоваться», используя нефть в недрах вместо залога.

Аналитики указывают, что поступления крупных авансовых платежей из Китая позволили «Роснефти» исправить баланс после тяжелого года, по итогам которого компания потеряла треть выручки и 80% чистой прибыли.

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Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Alexander222

ожидаемо, нынешний режим держится на трёх китах - Брехало, Решало и Забрало .Забрало- запотело, Брехало-...

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.
Sibnet.Ru