Владельцев криптовалюты обложат налогом

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит в Налоговый кодекс норму об обязательном декларировании цифровой валюты, следует из публикации на сайте автоматизированной системы «Законотворчество».

Документ признает криптовалюту имуществом и вводит штрафы для налогоплательщиков, которые не включили в налоговую базу прибыль или доходы от операций с цифровой валютой. Законопроект предполагает обязательное декларирование операций с цифровой валютой на сумму более 600 тысяч рублей в год.

Если человек систематически не предоставляет сведения об операциях с цифровой валютой на сумму от 45 миллионов рублей, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет. За непредоставление сведений гражданина оштрафуют.

Налоговая служба получит право требовать у банков выписки по счетам физических лиц, операции на счетах которых связаны с переводом цифровой валюты и имеют признаки возможного нарушения налогового законодательства.

В пояснительной записке указывается, что криптовалюта часто используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования противоправной деятельности.