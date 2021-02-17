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Владельцев криптовалюты обложат налогом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит в Налоговый кодекс норму об обязательном декларировании цифровой валюты, следует из публикации на сайте автоматизированной системы «Законотворчество».

Документ признает криптовалюту имуществом и вводит штрафы для налогоплательщиков, которые не включили в налоговую базу прибыль или доходы от операций с цифровой валютой. Законопроект предполагает обязательное декларирование операций с цифровой валютой на сумму более 600 тысяч рублей в год.

Если человек систематически не предоставляет сведения об операциях с цифровой валютой на сумму от 45 миллионов рублей, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет. За непредоставление сведений гражданина оштрафуют.

Налоговая служба получит право требовать у банков выписки по счетам физических лиц, операции на счетах которых связаны с переводом цифровой валюты и имеют признаки возможного нарушения налогового законодательства.

В пояснительной записке указывается, что криптовалюта часто используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования противоправной деятельности.

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Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Alexander222

ожидаемо, нынешний режим держится на трёх китах - Брехало, Решало и Забрало .Забрало- запотело, Брехало-...

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.
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