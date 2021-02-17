Экс-главный дорожник Алтая попал под уголовное дело

Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника «Горно-Алтайавтодор» района Николая Нечаева, его заподозрили в мошенничестве, сообщает СУ СК региона.

По версии следствия, с 2010 по 2012 год на территории Нечаев, действуя в соучастии с другими сотрудниками, совершил хищение имущества трех юрлиц, контрольный пакет акций которых принадлежал республике, обратив его в свою пользу, а также в пользу своих родственников.

Якобы он сделал это посредством заключения фиктивных договоров, в соответствии с которыми акции трех дорожно-строительных организаций были проданы по заниженной стоимости, в результате чего бюджету региона причинен ущерб на общую сумму порядка 56,8 миллиона рублей.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Обстоятельства совершения преступления стали известны в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела, фигурантом которого стал также Нечаев. Новое уголовное дело соединили в производство с основным делом о хищении более 3,4 миллиона бюджетных средств.

Как уточняет ТАСС, Нечаева арестовали 1 февраля по делу о мошенничестве и хищении 3,4 миллиона рублей бюджетных средств. Следствие полагает, что Нечаев, зная, что компания-подрядчик, фактическим собственником которой являлся он сам, не выполнила часть работ по ремонту гравийного покрытия на автодороге от Черги до природного парка «Белуха», поручил принять невыполненные работы. В результате на основании подложных документов с расчетного счета учреждения подрядчику перечислили более 28,3 миллиона рублей.