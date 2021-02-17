Редчайшую дикую кошку посчитают в Горном Алтае

На территории Сайлюгемского национального парка начался ежегодный учет снежного барса. На первом этапе будет обследован кластер Аргут, один из самых отдаленных и труднодоступных участков, где обитает крупнейшая группировка ирбиса в стране.

«Мониторинг численности снежного барса и его кормовой базы пройдет в два этапа: экспедиции пройдут в долине бассейна реки Аргут и на хребте Сайлюгем, а также на прилегающих к ним территориях. На первом этапе исследователи проверят действующую сеть фотоловушек в Аргуте», – говорит директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

При обнаружении новых участков обитания установят дополнительные камеры. Второй этап пройдет на хребте Сайлюгем. Учет снежного барса на данной территории пройдет в марте параллельно с коллегами из национального парка Силхэм в Монголии

Предстоит проверить около 40-50 фотоловушек, если погодные условия позволят добраться до них. Кроме того, во время этой экспедиции будут получены первые данные с 11 камер на Северо-Чуйском хребте, установленных осенью прошлого года. До этого здесь проводились лишь визуальные исследования без фото- и видеофиксации.

В состав учетной группы вошли восемь представителей парка и четверо местных жителя-проводника. Экспедиция продлится не менее двух недель. Одновременно с мониторингом численности снежного барса состоится учет сибирского горного козла.

В 2019 году в России, где расположен самый северный ареал обитания этой дикой кошки, зафиксировано 65 особей ирбиса, основная часть которых – около 40 – обитает в Республике Алтай, из них 15 – в бассейне реки Аргут. Всего в мире насчитывается около трех тысяч этих хищников.