НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Редчайшую дикую кошку посчитают в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Фото: © Сайлюгемский парк/WWF

На территории Сайлюгемского национального парка начался ежегодный учет снежного барса. На первом этапе будет обследован кластер Аргут, один из самых отдаленных и труднодоступных участков, где обитает крупнейшая группировка ирбиса в стране.

«Мониторинг численности снежного барса и его кормовой базы пройдет в два этапа: экспедиции пройдут в долине бассейна реки Аргут и на хребте Сайлюгем, а также на прилегающих к ним территориях. На первом этапе исследователи проверят действующую сеть фотоловушек в Аргуте», – говорит директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

При обнаружении новых участков обитания установят дополнительные камеры. Второй этап пройдет на хребте Сайлюгем. Учет снежного барса на данной территории пройдет в марте параллельно с коллегами из национального парка Силхэм в Монголии

Предстоит проверить около 40-50 фотоловушек, если погодные условия позволят добраться до них. Кроме того, во время этой экспедиции будут получены первые данные с 11 камер на Северо-Чуйском хребте, установленных осенью прошлого года. До этого здесь проводились лишь визуальные исследования без фото- и видеофиксации.

В состав учетной группы вошли восемь представителей парка и четверо местных жителя-проводника. Экспедиция продлится не менее двух недель. Одновременно с мониторингом численности снежного барса состоится учет сибирского горного козла.

В 2019 году в России, где расположен самый северный ареал обитания этой дикой кошки, зафиксировано 65 особей ирбиса, основная часть которых – около 40 – обитает в Республике Алтай, из них 15 – в бассейне реки Аргут. Всего в мире насчитывается около трех тысяч этих хищников.

Еще по теме
Минтранс утвердил новые правила перевозки животных
Красноярские ветеринары достали из овчарки игрушечного пингвина
Загадочных существ нашли под ледником Антарктиды
Свиньи научились играть в компьютерные игры
смотреть все
Жизнь #Звери
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Все статьи
Картина дня
Путин оценил идею сертификатов на продукты для бедных
Владельцев криптовалюты обложат налогом
Россия продала Китаю нефть в недрах
Сотовую связь отрубят в колониях
Подробности
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Экс-главный дорожник Алтая попал под уголовное дело
Сибирь 17.02.2021 21:25
Редчайшую дикую кошку посчитают в Горном Алтае
Сибирь 17.02.2021 21:12
Главу Фонда поддержки предпринимателей Тувы обвинили в растрате
Сибирь 17.02.2021 16:34
Пожилая женщина в Кузбассе погибла под лавиной снега с крыши
Сибирь 17.02.2021 16:15
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
28141
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6943
Код Cyberpunk 2077 продали на аукционе
5316
Windows 10 получит левитирующее меню «Пуск»
4723
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин оценил идею сертификатов на продукты для бедных
Владельцев криптовалюты обложат налогом
Россия продала Китаю нефть в недрах
Сотовую связь отрубят в колониях
Отношения
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Все статьи
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Alexander222

ожидаемо, нынешний режим держится на трёх китах - Брехало, Решало и Забрало .Забрало- запотело, Брехало-...

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.
Sibnet.Ru