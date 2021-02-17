Путин оценил идею сертификатов на продукты для бедных

Государство может обдумать введение продовольственных сертификатов для бедных граждан, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

«Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», — сказал глава государства.

Предложение прозвучало от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он отметил, что граждане с низкими доходами должны иметь возможность получать каждый месяц определенный набор товаров по твердым ценам, для чего и нужны сертификаты.

Депутаты от ЛДПР в декабре внесли в Госдуму законопроект о продовольственном сертификате для россиян с доходом не выше прожиточного минимума. Путин подчеркнул, что сейчас этот вопрос не так актуален, как в разгар пандемии.