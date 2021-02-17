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Сотовую связь отрубят в колониях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Руководство колоний и СИЗО получило право оперативно блокировать мобильную связь в местах лишения свободы — соответствующие поправки в третьем чтении приняла Госдума.

ФСИН России уже имеет право приостанавливать услуги связи по абонентским номерам, которые используются нелегально. Но по закону «Об оперативно-розыскной деятельности» заблокировать номер можно только в случае угрозы жизни и здоровью граждан, или государственной, военной, экономической, информационной и экологической безопасности. Сейчас его действие расширили.

Руководители органов уголовно-исполнительной системы получили право обращаться к операторам мобильной связи с просьбой о прекращении обслуживания абонентских номеров. Руководство колоний будет подавать сотовым операторам списки абонентских номеров, работающих на территории исправительного учреждения и подлежащих блокировке.

«Оперативная блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды, которая сегодня также осуществляется с использованием услуг мобильной связи», — заявил автор инициативы Василий Пискарев.

Правила внутреннего распорядка запрещают заключенным иметь при себе мобильные телефоны, но на практике их «количество попрежнему остается высоким», отмечается в пояснительной записке.

По данным ФСИН, в 2018 году у заключенных было изъято более 56 тысяч мобильных устройств, при помощи которых совершались различные преступления — от телефонного мошенничества до координации действий преступных сообществ.

При этом ужесточить режимные требования и чаще проводить обыски сотрудникам ФСИН не позволяют невысокая штатная численность и небольшое финансирование, пишут авторы документа.

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