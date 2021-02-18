Фильм-сказка «Конек Горбунок» с Паулиной Андреевой выходит в прокат

Премьера сказочного блокбастера «Конек Горбунок» по мотивам одноименной сказки Петра Ершова выходит в прокат в четверг.

«Конек Горбунок» рассказывает о приключениях крестьянского сына Ивана-дурака и его верного помощника Конька-Горбунка — «ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами».

В картине очень мощный актерский состав, за мимику, движения и голос сказочного Конька-Горбунка отвечает Павел Деревянко, роль Ивана-дурака исполнил Антон Шагин, Спальника сыграл Ян Цапник, Воеводу – Олег Тактаров, Царя – Михаил Ефремов, а Паулина Андреева – Царь-девицы.

«Мне всегда хотелось сыграть в сказке. Тут все сложилось, потому что Конёк-Горбунок одна из любимейших. Это было весело, красиво, профессионально. Великолепные костюмы Надежды Васильевой, партнеры, огромный мир вокруг, построенный с нуля», — рассказала Паулина Андреева о работе в проекте.