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Фильм-сказка «Конек Горбунок» с Паулиной Андреевой выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Премьера сказочного блокбастера «Конек Горбунок» по мотивам одноименной сказки Петра Ершова выходит в прокат в четверг.

«Конек Горбунок» рассказывает о приключениях крестьянского сына Ивана-дурака и его верного помощника Конька-Горбунка — «ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами».

В картине очень мощный актерский состав, за мимику, движения и голос сказочного Конька-Горбунка отвечает Павел Деревянко, роль Ивана-дурака исполнил Антон Шагин, Спальника сыграл Ян Цапник, Воеводу – Олег Тактаров, Царя – Михаил Ефремов, а Паулина Андреева – Царь-девицы.

«Мне всегда хотелось сыграть в сказке. Тут все сложилось, потому что Конёк-Горбунок одна из любимейших. Это было весело, красиво, профессионально. Великолепные костюмы Надежды Васильевой, партнеры, огромный мир вокруг, построенный с нуля», — рассказала Паулина Андреева о работе в проекте.

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Топ комментариев

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...
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