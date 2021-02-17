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Водители разделились на несправедливо оштрафованных и отпущенных ГИБДД

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Треть водителей уверена, что их несправедливо штрафовали инспекторы ГИБДД, столько же высказали за то, что им, наоборот, прощали мелкие штрафы, свидетельствуют данные опроса от автомобильного портала «Дром».

Автолюбителям задали вопрос: «Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?» Утвердительно ответили 38%: 34% отметили, что оплатили постановление, а 4% удалось доказать свое мнение в суде.

Треть водителей сообщила, что их не только не штрафовали незаконно, но и прощали мелкие нарушения. Еще 21% высказались, что их штрафовали справедливо. 5% отметили, что вообще не попадались ГИБДД.

Больше всего несправедливых штрафов выписывали в республиках Татарстан и Саха (Якутия). Вариант ответа «Да, и пришлось платить» здесь набрали 52% и 47,2% соответственно. Отпускали за мелкие нарушения сотрудники ГИБДД чаще в Пермском крае и Бурятии — об этом рассказали по 39,5% опрошенных в этих регионах. В Ленинградской области в 2,5 раза чаще удавалось юридически доказать свою правоту, вариант ответа «Да, но я победил в суде» набрал 10% голосов.

«Если с сотрудником вежливо общаешься, то и диалог строится нормальный... Давненько уже не встречались «гаишники», которые у дороги стояли бы ради "шальных" денег и развода», — поделился участник опроса из Благовещенска, с его комментарием согласилось 627 человек.

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