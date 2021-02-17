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Путин счел вызовом для России действия западных IT-компаний

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин считает серьезным вызовом действия крупных IT-компаний, по идеологическим соображениям ограничивающих доступ пользователей к различным платформам.

Это вызов не только для нашей страны, цитирует РГ Путина. Он напомнил, что крупные цифровые платформы блокировали даже действующего президента США Дональда Трампа.

По словам российского лидера, «такой водораздел идет по миру в целом». «Он идеологический такой водораздел. Это совершенно очевидная вещь», — отметил он.

«Если уж они в своей стране так ведут себя, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными. Это серьезный вопрос, и мы, конечно, должны об этом заранее подумать», — подчеркнул Путин.

Ранее президент России допустил отключение зарубежных интернет-сервисов в случае враждебных действий с их стороны.


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