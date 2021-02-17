Пожилая женщина в Кузбассе погибла под лавиной снега с крыши

Жительница Промышленновского района погибла под пластом снега, упавшего с ее дома, когда сын чистил крышу, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области в среду.

ЧП произошло еще 6 февраля, но информацию ведомство дало 17 февраля. По данным следствия, 59-летний мужчина по просьбе матери очищал крышу ее дома от снега. Когда он находился на кровле, снег вместе с ним сошел с металлической кровли.

Мужчину затянуло в сугроб, но он не пострадал. Очищая территорию приусадебного участка, он обнаружил под снегом 84-летнюю мать. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть женщины.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти пожилой женщины. Также будет установлено, соблюдал ли мужчина технику безопасности при сбросе снега с крыши. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание — два года лишения свободы.