Грузовик «Прогресс» пристыковался к МКС вручную

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к Международной космической станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса. На борту грузовика топливо, питьевая вода, инструменты для герметизации трещины в модуле «Звезда».

Корабль должен был причалить к модулю в автоматическом режиме, однако подмосковный Центр управления полетом на финальной стадии дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти на ручное управление.

Отмечается, что автоматической стыковке помешало отклонение «Прогресс МС-16» от оси причаливания, в результате операцию пришлось проводить вручную. Переходные люки будут открыты только после завершения необходимых проверок герметичности.

«Прогресс МС-16» привез на МКС 600 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник», продовольствие для российского экипажа, запасы сжатых газов и более 1400 килограммов различного оборудования.