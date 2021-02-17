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Грузовик «Прогресс» пристыковался к МКС вручную

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роскосмос

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к Международной космической станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса. На борту грузовика топливо, питьевая вода, инструменты для герметизации трещины в модуле «Звезда».

Корабль должен был причалить к модулю в автоматическом режиме, однако подмосковный Центр управления полетом на финальной стадии дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти на ручное управление.

Отмечается, что автоматической стыковке помешало отклонение «Прогресс МС-16» от оси причаливания, в результате операцию пришлось проводить вручную. Переходные люки будут открыты только после завершения необходимых проверок герметичности.

«Прогресс МС-16» привез на МКС 600 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник», продовольствие для российского экипажа, запасы сжатых газов и более 1400 килограммов различного оборудования.

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