Редкий алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса

Крупный светло-желтый алмаз, добытый в Якутии, получил имя «Спутник V» в есть первой российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба компании «АЛРОСА».

100,53-каратный алмаз имеет форму уплощенного октаэдра. Драгоценный камень, добытый на россыпях северной Якутии, имеет явно выраженный светло-желтый цвет.

«Алмазы такого размера и цвета — настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом — но сотворенным руками наших ученых», — прокомментировал генеральный директор «АЛРОСА» Сергей Иванов.

Комбинированная векторная вакцина «Гам-Ковид-Вак», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Вакцина получила название «Спутник V» в честь первого советского космического спутника, который в свое время дал новый импульс мировым космическим исследованиям.