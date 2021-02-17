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Редкий алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «АЛРОСА»

Крупный светло-желтый алмаз, добытый в Якутии, получил имя «Спутник V» в есть первой российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба компании «АЛРОСА».

100,53-каратный алмаз имеет форму уплощенного октаэдра. Драгоценный камень, добытый на россыпях северной Якутии, имеет явно выраженный светло-желтый цвет.

«Алмазы такого размера и цвета — настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом — но сотворенным руками наших ученых», — прокомментировал генеральный директор «АЛРОСА» Сергей Иванов.

Комбинированная векторная вакцина «Гам-Ковид-Вак», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Вакцина получила название «Спутник V» в честь первого советского космического спутника, который в свое время дал новый импульс мировым космическим исследованиям.

Тема: Коронакризис
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Иркут 69

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vad7958

Ой дурь,это уже маразм,как они боятся за свои места и деньги....

Alexander222

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Disobedient

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