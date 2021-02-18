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Новосибирские медики оказались беднее иркутских

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уровень зарплат, которые предлагают медперсоналу в Новосибирской области, по сравнению с концом прошлого года снизился на 13%, выяснили аналитики hh.ru. В Иркутской области медики зарабатывают больше.

Средняя предлагаемая зарплата для медицинского персонала в Новосибирской области в январе составила 45,6 тысячи рублей. Это на 13% меньше, чем в декабре прошлого года – тогда медикам предлагали в среднем 52,3 тысячи рублей.

Например, заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных сейчас предлагают 110 тысяч рублей в месяц. Педиатру – 47-50 тысяч, медсестре – 40-50 тысяч рублей в месяц. Помощнику эпидемиолога готовы платить 35 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты медработникам в Сибири в начале 2021 года предлагали в Иркутской области – в среднем 56,7 тысячи рублей.

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Топ комментариев

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...
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