Новосибирские медики оказались беднее иркутских

Уровень зарплат, которые предлагают медперсоналу в Новосибирской области, по сравнению с концом прошлого года снизился на 13%, выяснили аналитики hh.ru. В Иркутской области медики зарабатывают больше.

Средняя предлагаемая зарплата для медицинского персонала в Новосибирской области в январе составила 45,6 тысячи рублей. Это на 13% меньше, чем в декабре прошлого года – тогда медикам предлагали в среднем 52,3 тысячи рублей.

Например, заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных сейчас предлагают 110 тысяч рублей в месяц. Педиатру – 47-50 тысяч, медсестре – 40-50 тысяч рублей в месяц. Помощнику эпидемиолога готовы платить 35 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты медработникам в Сибири в начале 2021 года предлагали в Иркутской области – в среднем 56,7 тысячи рублей.