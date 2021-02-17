Независимые депутаты не смогли задать вопрос Локтю и покинули сессию

Независимые депутаты ушли с сессии горсовета Новосибирска из-за того, что не смогли задать вопросы мэру Анатолию Локтю после его отчета по итогам 2020 года.

Депутаты из коалиции посчитали, что мэр составил слабый отчет за 2020 год, городские проблемы решены не были. Но высказать свое мнение или задать вопрос градоначальнику смогли только 27 депутатов «Единой России» и ЛДПР, которые заранее записались в список и заняли все два часа, положенные по регламенту.

«Могли бы проголосовать против отчета, но, получается, воздержались», — написал депутат Ростислав Антонов.

Зал в том числе покинули Наталья Пинус, Николай Украинцев. Из 47 депутатов осталось на сессии только 43. При этом, как сообщил пресс-центр мэрии, депутаты большинством голосов признали удовлетворительной деятельность мэра Анатолия Локтя и структурных подразделений мэрии по итогам 2020 года.