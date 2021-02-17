НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Независимые депутаты не смогли задать вопрос Локтю и покинули сессию

Источник:
Sibnet.ru
139 0
Фото: © Ростислав Антонов

Независимые депутаты ушли с сессии горсовета Новосибирска из-за того, что не смогли задать вопросы мэру Анатолию Локтю после его отчета по итогам 2020 года.

Депутаты из коалиции посчитали, что мэр составил слабый отчет за 2020 год, городские проблемы решены не были. Но высказать свое мнение или задать вопрос градоначальнику смогли только 27 депутатов «Единой России» и ЛДПР, которые заранее записались в список и заняли все два часа, положенные по регламенту.

«Могли бы проголосовать против отчета, но, получается, воздержались», — написал депутат Ростислав Антонов.

Зал в том числе покинули Наталья Пинус, Николай Украинцев. Из 47 депутатов осталось на сессии только 43. При этом, как сообщил пресс-центр мэрии, депутаты  большинством голосов признали удовлетворительной деятельность мэра Анатолия Локтя и структурных подразделений мэрии по итогам 2020 года.

Еще по теме
Число новосибирцев сократилось впервые за 17 лет
Томские медики подписались за Кляйна
Новость об «изгнании» чиновников с обряда удивила власти Алтая
Кляйну ограничили срок ознакомления с делом
смотреть все
Новосибирск #Местная власть
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Торговые сети предупредили о подорожании мяса птицы и яиц
ВОЗ заговорила о третьей волне пандемии
ФРГ начала секретные переговоры с США по «Северному потоку — 2»
Разработчик «Тополя» и «Ярса» создаст поезд на магнитной подушке
Подробности
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Независимые депутаты не смогли задать вопрос Локтю и покинули сессию
Сибирь 17.02.2021 13:16
Родители ответили за массовую драку подростков в кузбасском Таштаголе
Сибирь 17.02.2021 12:21
Половина нормы снега выпала за ночь в Красноярске
Сибирь 17.02.2021 12:09
Мэр Новосибирска назвал причину хронических пробок
Сибирь 17.02.2021 11:31
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
26656
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6869
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5356
Код Cyberpunk 2077 продали на аукционе
5038
Обсуждение (0)
Картина дня
Торговые сети предупредили о подорожании мяса птицы и яиц
ВОЗ заговорила о третьей волне пандемии
ФРГ начала секретные переговоры с США по «Северному потоку — 2»
Разработчик «Тополя» и «Ярса» создаст поезд на магнитной подушке
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2171
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
78
Как это работает
Как измерить радиацию при помощи смартфона
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Мультимедиа
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
30
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
28
Песков рассказал о здоровье Путина
28
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
26
Надувной украинский «флот» высмеяли в Сети
Sibnet.Ru