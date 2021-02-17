АвтоВАЗ объяснил слабый мотор у Niva Travel

Мотор мощностью 80 лошадиных сил у обновленной Lada Niva Travel справляется с задачей по проходимости, поэтому пока нет планов его менять, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Продажи рестайлинговой Niva Travel начались в феврале, модель получила новую «морду», ее техническое содержание и интерьер остались теми же. Авто критиковали за сохраненный двигатель 1,7 литра с мощностью 80 лошадиных сил. Цены на машину лежат в диапазоне от 748 до 906 тысяч рублей.

«Нынешний двигатель делает свое дело, справляясь с задачей по проходимости», — цитирует «Российская газета» пресс-службу АвтоВАЗа.

В компании отметили, что считают автомобиль «сбалансированным с точки зрения цены и его потребительских качеств». Пока нет планов на более мощный двигатель и новую приборную панель.