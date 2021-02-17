НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ объяснил слабый мотор у Niva Travel

Источник:
Sibnet.ru
185 1
Фото: © АвтоВАЗ

Мотор мощностью 80 лошадиных сил у обновленной Lada Niva Travel справляется с задачей по проходимости, поэтому пока нет планов его менять, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Продажи рестайлинговой Niva Travel начались в феврале, модель получила новую «морду», ее техническое содержание и интерьер остались теми же. Авто критиковали за сохраненный двигатель 1,7 литра с мощностью 80 лошадиных сил. Цены на машину лежат в диапазоне от 748 до 906 тысяч рублей.

«Нынешний двигатель делает свое дело, справляясь с задачей по проходимости», — цитирует «Российская газета» пресс-службу АвтоВАЗа.

В компании отметили, что считают автомобиль «сбалансированным с точки зрения цены и его потребительских качеств». Пока нет планов на более мощный двигатель и новую приборную панель.

Тема: Русские машины
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Редкий ВАЗ-«Тарзан» выставили на продажу
Новая Niva Travel предстала в рекламе в двух ипостасях
Неофициальный краш-тест определил слабое место Lada Vesta
смотреть все
Авто #Автопром
О самом главном
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Китайский Новый год: как привлечь богатство?
Пикантный день влюбленных: недорогие подарки из секс-шопа
Для роста и густоты: что подарить бородачу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Гороскоп любви: пять самых совместимых пар по Зодиаку
Все статьи
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Картина дня
Торговые сети предупредили о подорожании мяса птицы и яиц
ВОЗ заговорила о третьей волне пандемии
ФРГ начала секретные переговоры с США по «Северному потоку — 2»
Разработчик «Тополя» и «Ярса» создаст поезд на магнитной подушке
Подробности
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Независимые депутаты не смогли задать вопрос Локтю и покинули сессию
Сибирь 17.02.2021 13:16
Родители ответили за массовую драку подростков в кузбасском Таштаголе
Сибирь 17.02.2021 12:21
Половина нормы снега выпала за ночь в Красноярске
Сибирь 17.02.2021 12:09
Мэр Новосибирска назвал причину хронических пробок
Сибирь 17.02.2021 11:31
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
26656
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6869
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5356
Код Cyberpunk 2077 продали на аукционе
5038
Обсуждение (1)
Картина дня
Торговые сети предупредили о подорожании мяса птицы и яиц
ВОЗ заговорила о третьей волне пандемии
ФРГ начала секретные переговоры с США по «Северному потоку — 2»
Разработчик «Тополя» и «Ярса» создаст поезд на магнитной подушке
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2171
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
78
Как это работает
Как измерить радиацию при помощи смартфона
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Мультимедиа
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
30
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
28
Песков рассказал о здоровье Путина
28
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
26
Надувной украинский «флот» высмеяли в Сети
Sibnet.Ru