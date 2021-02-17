НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Половина нормы снега выпала за ночь в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
343 0
Фото: © Sibnet.ru

Половина месячной нормы осадков февраля выпала в Красноярске за ночь, снегопад продолжится, сообщил мэр города Сергей Еремин.

«Главный синоптик края Иван Гордеев подтвердил, что только за ночь выпало 6 миллиметров осадков. Это почти 50% от нормы всего февраля. И это еще не все, снег продолжит накрывать Красноярск. На сегодняшний день синоптики прогнозируют дополнительно до 5 миллиметров. Не исключено, что за сутки выпадет практически вся февральская норма», — написал Еремин в Instagram.

По его словам, снег на неделе продолжится, в четверг у погоды будет небольшая передышка, а в пятницу очередной снегопад. Так что покой дорожникам только снится.

Администрация города пояснила, что в зависимости от структуры, 1 миллиметр выпавшего снега (в его жидком эквиваленте) может соответствовать 1–1,5 сантиметра снежного покрова. То есть 11 миллиметров осадков — это примерно 10-16 сантиметров снежного покрова.

Еще по теме
Извержение вулкана Этна началось посреди населенной Сицилии
Холод вернется в Новосибирск
Плюсовые температуры придут в Иркутскую область
Снегопад в Москве побьет исторический рекорд
смотреть все
Красноярск #Гео
О самом главном
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Китайский Новый год: как привлечь богатство?
Пикантный день влюбленных: недорогие подарки из секс-шопа
Для роста и густоты: что подарить бородачу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Гороскоп любви: пять самых совместимых пар по Зодиаку
Все статьи
Картина дня
Торговые сети предупредили о подорожании мяса птицы и яиц
ВОЗ заговорила о третьей волне пандемии
ФРГ начала секретные переговоры с США по «Северному потоку — 2»
Разработчик «Тополя» и «Ярса» создаст поезд на магнитной подушке
Подробности
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Независимые депутаты не смогли задать вопрос Локтю и покинули сессию
Сибирь 17.02.2021 13:16
Родители ответили за массовую драку подростков в кузбасском Таштаголе
Сибирь 17.02.2021 12:21
Половина нормы снега выпала за ночь в Красноярске
Сибирь 17.02.2021 12:09
Мэр Новосибирска назвал причину хронических пробок
Сибирь 17.02.2021 11:31
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
26656
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6869
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5356
Код Cyberpunk 2077 продали на аукционе
5038
Обсуждение (0)
Картина дня
Торговые сети предупредили о подорожании мяса птицы и яиц
ВОЗ заговорила о третьей волне пандемии
ФРГ начала секретные переговоры с США по «Северному потоку — 2»
Разработчик «Тополя» и «Ярса» создаст поезд на магнитной подушке
Актуальные темы
Дела Навального
207
Бывший СССР
36
Человек и космос
93
Русские машины
43
Климатические войны
43
Подробности
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Мультимедиа
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Alexander222

ожидаемо, нынешний режим держится на трёх китах - Брехало, Решало и Забрало .Забрало- запотело, Брехало-...

vad7958

Ой дурь,это уже маразм,как они боятся за свои места и деньги....

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...
Sibnet.Ru