Половина нормы снега выпала за ночь в Красноярске

Половина месячной нормы осадков февраля выпала в Красноярске за ночь, снегопад продолжится, сообщил мэр города Сергей Еремин.

«Главный синоптик края Иван Гордеев подтвердил, что только за ночь выпало 6 миллиметров осадков. Это почти 50% от нормы всего февраля. И это еще не все, снег продолжит накрывать Красноярск. На сегодняшний день синоптики прогнозируют дополнительно до 5 миллиметров. Не исключено, что за сутки выпадет практически вся февральская норма», — написал Еремин в Instagram.

По его словам, снег на неделе продолжится, в четверг у погоды будет небольшая передышка, а в пятницу очередной снегопад. Так что покой дорожникам только снится.

Администрация города пояснила, что в зависимости от структуры, 1 миллиметр выпавшего снега (в его жидком эквиваленте) может соответствовать 1–1,5 сантиметра снежного покрова. То есть 11 миллиметров осадков — это примерно 10-16 сантиметров снежного покрова.