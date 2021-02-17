Цифровое произведение впервые выставили на аукцион Christie’s

Цифровое произведение искусства впервые выставлено на аукцион Christie’s, его автор – американский график Beeple (Майк Винкельманн), пишут «Известия» со ссылкой на нью-йоркское отделение аукционного дома.

Винкельманн создал коллаж из 5 тысяч цифровых произведений изобразительного искусства под названием Everydays – The First 5 000 Days. График работал над ним каждый день в течение 13 лет, с мая 2007 года.

«Это первое чисто цифровое произведение искусства, выставляемое на торги традиционным аукционным домом», — сказано в сообщении на сайте Christie’s.

По мнению экспертов, коллаж отражает эволюцию творчества автора. Винкельманн начинал с обычных рисунков, позднее добавил 3D-графику, абстрактные образы, эксперименты с формой и цветом.