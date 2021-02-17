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Малышева назвала опасную для здоровья температуру чая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Температура чая свыше 70 градусов увеличивает риск развития рака пищевода в восемь раз, сообщила телеведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева.

Она отметила, ссылаясь на исследование иранских ученых, что температура чая свыше 70 градусов увеличивает риск развития пищевода в восемь раз. Невролог Дмитрий Шубин пояснил, что пищевод выстлан слизистой, которая ничем не защищена. Слишком горячая вода вызывает повреждение клеток. Шубин и Малышева посоветовали пить чай не горячее 60 градусов.

Также кардиолог Герман Гандельман отметил, что не стоит добавлять в чай молоко. Содержащийся в молоке казеин нейтрализуют катехины, а это главная польза чая. Катехины выводят токсины и борются с микробами.

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