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Сотворивший сенсацию Карацев поборется с Джоковичем за финал AO

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/rustennis

Дебютант турниров серии Большого шлема российский теннисист Аслан Карацев сыграет в полуфинале Australian Open с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Карацев пробился в основную сетку турнира через квалификацию, для него это первый турнир Большого шлема. В четвертьфинале Australian Open он победил болгарина Григора Димитрова.

«Я ответственно подходил к каждому матчу, не думал о победе», — прокомментировал теннисист после матча.

27-летний спортсмен стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), которому удалось на своем дебютном турнире серии Большого шлема войти в число четырех сильнейших.

Карацев занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Джокович уже десять лет не уступает звание первой ракетки мира, он в 39-й раз вышел в полуфинал турниров серии Большого шлема.

Встреча пройдет 18 февраля.

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