Сбивший женщину с коляской водитель ответит за покушение на убийство

Водитель в Новосибирске наехал на женщину с коляской после того, как та сделала ему замечание из-за неправильной парковки. СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело о покушении на двойное убийство.

Инцидент произошел в понедельник во дворе дома №20 по улице Чистякова в Кировском районе Новосибирска. 48-летний водитель Toyota Corolla после словесной перепалки с 36-летней жительницей дома из-за парковки в неположенном месте наехал на женщину и ее годовалого ребенка. Происшествие попало на видео.

«К женщине и ребенку на помощь бросились проходившие мимо граждане, которые пресекли действие подозреваемого и спасли их от гибели. Потерпевшая в результате происшествия упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребенок. После произошедшего ее доставили в медицинское учреждение, где диагностировали перелом ноги», – сообщило следствие.

Возбуждено дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». Следователи хотят арестовать подозреваемого. Выяснилось, что в 1999 году его судили за кражу с незаконным проникновением.