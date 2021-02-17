ФРГ начала секретные переговоры с США по «Северному потоку — 2»

Германия вступила в секретные переговоры со Соединенными Штатами о судьбе российского газопровода «Северный поток — 2». Переговоры строго конфиденциальны, заявила представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ

«Любые переговоры или диалоги мы ведем в закрытом режиме и не комментируем их», — приводит ТАСС заявление представителя ведомства. Раннее американские СМИ сообщили о старте переговоров США и ФРГ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.

Власти Германии выражали приверженность проекту и говорили, что его следует достроить. При этом в Берлине настаивают на том, что роль транзитера в будущем должна сохранить Украина.

Представители Евросоюза, министерств Германии ищут варианты которые бы удовлетворили Вашингтон и заставили его отказаться от санкций против проекта «Северный поток — 2», пишут немецкие СМИ.