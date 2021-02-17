Пятеро погибли в ДТП с автобусом в Приангарье

Междугородний автобус столкнулся с грузовиком и иномаркой на трассе в Иркутской области, погибли пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Смертельная авария произошла в ночь на среду в Братском районе. Пассажирский автобус ехал из Иркутска в Железногорск-Илимский.

«По предварительной информации в стоящее грузовое транспортное средство врезалась иномарка, а затем автобус. В результате случившегося водители легкового авто и автобуса погибли на месте. Также скончались двое пассажиров иномарки», – говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно еще об одном погибшем. Данные о пострадавших уточняются. По предварительной информации, травмы получили трое пассажиров.

Остальных доставили в конечный пункт назначения другим междугородним автобусом. По факту аварии возбуждено уголовное дело.