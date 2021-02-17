Число новосибирцев сократилось впервые за 17 лет

Число жителей Новосибирска впервые с 2003 года сократилось из-за роста смертности и сокращения числа мигрантов, сообщил мэр города Анатолий Локоть в среду на сессии горсовета.

«Особенность 2020 года — он был непредсказуем… Число жителей города впервые с 2003 года сократилось», — сказал Локоть в своем отчете за прошлый год.

Он отметил, что это связано со снижением количества мигрантов и со смертностью на фоне коронавируса. Так, в город переехали в 2020 году около 1 тысячи человек, а годом ранее мигрантов было 8 тысяч человек.

Смертность в городе составила 23 тысячи человек, что на 4,5 тысячи больше, чем в 2019 году. Рождаемость также упала почти на тысячу. В 2020 году в Новосибирске насчитали 1,6 миллиона человек.