Красноярка попала под дело за избиение малыша-инвалида

Следователи возбудили уголовное дело об истязании
малыша-инвалида после публикации видео в соцсетях как женщина бьет своего
ребенка в кроватке, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.
По предварительным данным следствия, 28-летней жительница
поселка Бор города Назарово неоднократно избивала и морила голодом своего
полуторогодовалого ребенка-инвалида. По словам соседей, женщина и ее
сожитель часто пьют, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно
сообщалось сотрудникам полиции.
После публикации в соцсетях видео, где мать бьет малыша в
кроватке следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ
(истязание малолетнего). Наказание по данной статье — лишение свободы на срок
от трех до семи лет.