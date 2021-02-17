Красноярка попала под дело за избиение малыша-инвалида

Следователи возбудили уголовное дело об истязании малыша-инвалида после публикации видео в соцсетях как женщина бьет своего ребенка в кроватке, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным следствия, 28-летней жительница поселка Бор города Назарово неоднократно избивала и морила голодом своего полуторогодовалого ребенка-инвалида. По словам соседей, женщина и ее сожитель часто пьют, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции.

После публикации в соцсетях видео, где мать бьет малыша в кроватке следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего). Наказание по данной статье — лишение свободы на срок от трех до семи лет.