ВОЗ заговорила о третьей волне пандемии

Коллективный иммунитет от коронавируса в мире еще не сформирован и если люди не будут осторожны, возможна третья волна заражений, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Вторая волна сейчас показывает снижение заболеваемости по всему миру. Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет, если не будем осторожны — да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, по ее словам, существует вероятность появления новых мутаций коронавируса, которые потребуют адаптации уже разработанных вакцин. Представитель ВОЗ привела в пример вирус гриппа, с постоянными изменениями которого приходится модернизировать вакцины.

Она отметила, что нет «большой озабоченности» по поводу эффективности существующих вакцин в отношении нового штамма коронавируса, который распространился в Великобритании.

Вуйнович пояснила, что британский штамм более заразен для детей. «Но клиническая картина не очень тяжелая», — уточнила она.