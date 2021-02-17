НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

ВОЗ заговорила о третьей волне пандемии

Источник:
«Россия-1»
160 2

Коллективный иммунитет от коронавируса в мире еще не сформирован и если люди не будут осторожны, возможна третья волна заражений, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Вторая волна сейчас показывает снижение заболеваемости по всему миру. Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет, если не будем осторожны — да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, по ее словам, существует вероятность появления новых мутаций коронавируса, которые потребуют адаптации уже разработанных вакцин. Представитель ВОЗ привела в пример вирус гриппа, с постоянными изменениями которого приходится модернизировать вакцины.

Она отметила, что нет «большой озабоченности» по поводу эффективности существующих вакцин в отношении нового штамма коронавируса, который распространился в Великобритании.

Вуйнович пояснила, что британский штамм более заразен для детей. «Но клиническая картина не очень тяжелая», — уточнила она.

Еще по теме
Путин выйдет с удаленки через несколько месяцев
«Тревожную» мутацию коронавируса зафиксировали в десяти странах
Крупнейшую партию вакцины «Спутник V» доставили в Новосибирск
Часть «коронавирусных» ограничений снимут в Новосибирской области
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Торговые сети предупредили о подорожании мяса птицы и яиц
США пообещали найти общий язык с Россией
ВОЗ заговорила о третьей волне пандемии
Извержение вулкана Этна началось посреди населенной Сицилии
Подробности
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сбивший женщину с коляской водитель ответит за покушение на убийство
Сибирь 17.02.2021 10:54
Пятеро погибли в ДТП с автобусом в Приангарье
Сибирь 17.02.2021 10:39
Число новосибирцев сократилось впервые за 17 лет
Сибирь 17.02.2021 10:30
Больше половины работ завершили на стройке ЛДС в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 17.02.2021 10:22
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
26017
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6833
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5335
Код Cyberpunk 2077 продали на аукционе
4957
Обсуждение (2)
Картина дня
Торговые сети предупредили о подорожании мяса птицы и яиц
США пообещали найти общий язык с Россией
ВОЗ заговорила о третьей волне пандемии
Извержение вулкана Этна началось посреди населенной Сицилии
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2171
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
78
Как это работает
Как измерить радиацию при помощи смартфона
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Alexander222

ожидаемо, нынешний режим держится на трёх китах - Брехало, Решало и Забрало .Забрало- запотело, Брехало-...
Sibnet.Ru