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Избиение дедушкой ребенка в новосибирском подъезде попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Дедушка избил ребенка в подъезде дома микрорайона «Дивногорский» в Новосибирске, после публикации видео с камеры наблюдения, следователи начали проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.

На кадрах видно, как мужчина в черном избивает маленького ребенка в подъезде. После публикации кадров в соцсетях, новосибирские следователи начали проверку. По предварительным данным, избил малыша дедушка, который присматривал за внуками.

Семьей также занялись отдел полиции по делам несовершеннолетних. Прокуратура Новосибирской области проверит насколько качественно органы опеки и другие ведомства выполняли свою работу в части охраны прав детей.


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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Alexander222

ожидаемо, нынешний режим держится на трёх китах - Брехало, Решало и Забрало .Забрало- запотело, Брехало-...
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