Избиение дедушкой ребенка в новосибирском подъезде попало на видео

Дедушка избил ребенка в подъезде дома микрорайона «Дивногорский» в Новосибирске, после публикации видео с камеры наблюдения, следователи начали проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.

На кадрах видно, как мужчина в черном избивает маленького ребенка в подъезде. После публикации кадров в соцсетях, новосибирские следователи начали проверку. По предварительным данным, избил малыша дедушка, который присматривал за внуками.

Семьей также занялись отдел полиции по делам несовершеннолетних. Прокуратура Новосибирской области проверит насколько качественно органы опеки и другие ведомства выполняли свою работу в части охраны прав детей.