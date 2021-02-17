НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Торговые сети предупредили о подорожании мяса птицы и яиц

Источник:
«Известия»
313 4
Фото: © Sibnet.ru

Российские производители мяса птицы и яиц предложили торговым сетям повысить закупочные цены до 10%, сообщают представители розничного рынка.

Производители ссылаются на птичий грипп, сокративший поголовье, а также повышение стоимости кормов. По словам главы исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, на 30-100% подорожали такие составляющие кормов, как зерно, шрот, аминокислоты, витамины.

«Мы ожидаем небольшое снижение производства мяса бройлеров. Спрос на птицу со стороны сетей сегодня высокий. Несмотря на повышение цен на отдельные товарные позиции, это мясо остается одним из наиболее экономически доступных источников животного белка. Отсюда и высокий спрос», — цитируют «Известия» Юшина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоднимут цены на колбасу и сосиски

В Минсельхозе России отметили, что подорожание кормов, птичий грипп могут создать предпосылки «для некоторого роста отпускных цен в краткосрочной перспективе». Но для существенного роста цен предпосылок на данный момент нет, заверили в ведомстве

Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова отметила, что за месяц цены на яйца и мясо птицы уже выросли на 6%.

Еще по теме
Производители попросили поднять цены на колбасу и сосиски
Производители мяса схлестнулись в борьбе за покупателя
Россияне стали больше пить в пандемию
Изменена маркировка восстановленного молока
смотреть все
Экономика #Продукты #Торговля
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Торговые сети предупредили о подорожании мяса птицы и яиц
США пообещали найти общий язык с Россией
ВОЗ заговорила о третьей волне пандемии
Извержение вулкана Этна началось посреди населенной Сицилии
Подробности
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сбивший женщину с коляской водитель ответит за покушение на убийство
Сибирь 17.02.2021 10:54
Пятеро погибли в ДТП с автобусом в Приангарье
Сибирь 17.02.2021 10:39
Число новосибирцев сократилось впервые за 17 лет
Сибирь 17.02.2021 10:30
Больше половины работ завершили на стройке ЛДС в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 17.02.2021 10:22
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
26017
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6833
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5335
Код Cyberpunk 2077 продали на аукционе
4957
Обсуждение (4)
Картина дня
Торговые сети предупредили о подорожании мяса птицы и яиц
США пообещали найти общий язык с Россией
ВОЗ заговорила о третьей волне пандемии
Извержение вулкана Этна началось посреди населенной Сицилии
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2171
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
78
Подробности
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
30
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
28
Песков рассказал о здоровье Путина
28
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
26
Надувной украинский «флот» высмеяли в Сети
Sibnet.Ru