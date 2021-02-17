Торговые сети предупредили о подорожании мяса птицы и яиц

Российские производители мяса птицы и яиц предложили торговым сетям повысить закупочные цены до 10%, сообщают представители розничного рынка.

Производители ссылаются на птичий грипп, сокративший поголовье, а также повышение стоимости кормов. По словам главы исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, на 30-100% подорожали такие составляющие кормов, как зерно, шрот, аминокислоты, витамины.

«Мы ожидаем небольшое снижение производства мяса бройлеров. Спрос на птицу со стороны сетей сегодня высокий. Несмотря на повышение цен на отдельные товарные позиции, это мясо остается одним из наиболее экономически доступных источников животного белка. Отсюда и высокий спрос», — цитируют «Известия» Юшина.

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В Минсельхозе России отметили, что подорожание кормов, птичий грипп могут создать предпосылки «для некоторого роста отпускных цен в краткосрочной перспективе». Но для существенного роста цен предпосылок на данный момент нет, заверили в ведомстве

Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова отметила, что за месяц цены на яйца и мясо птицы уже выросли на 6%.