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Извержение вулкана Этна началось посреди населенной Сицилии

Источник:
https://ria.ru/
397 0

Извержение вулкана Этна началось на восточном побережье Сицилии. Вулканические бомбы обрушились на несколько населенных пунктов, выпал пепел, сообщает Национального института геофизики и вулканологии Италии.

Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. Усиление его активности сопровождается фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла, образовавшем огромное облако высотой в километр, приводит РИА Новости сообщение вулканологов.

Потоки раскаленной лавы спустились примерно до высоты две тысячи метров над уровнем моря. Вулканических бомбы и фрагменты раскаленного шлака обрушились на несколько населенных пунктов.

Отдельные вулканические бомбы долетели даже до центра провинции Катания.


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corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Alexander222

ожидаемо, нынешний режим держится на трёх китах - Брехало, Решало и Забрало .Забрало- запотело, Брехало-...
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