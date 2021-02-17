Извержение вулкана Этна началось посреди населенной Сицилии

Извержение вулкана Этна началось на восточном побережье Сицилии. Вулканические бомбы обрушились на несколько населенных пунктов, выпал пепел, сообщает Национального института геофизики и вулканологии Италии.

Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. Усиление его активности сопровождается фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла, образовавшем огромное облако высотой в километр, приводит РИА Новости сообщение вулканологов.

Потоки раскаленной лавы спустились примерно до высоты две тысячи метров над уровнем моря. Вулканических бомбы и фрагменты раскаленного шлака обрушились на несколько населенных пунктов.

Отдельные вулканические бомбы долетели даже до центра провинции Катания.