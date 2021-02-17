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США пообещали найти общий язык с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Department of State from United States

Соединенные Штаты и Россия доказали, что могут быстро находить общий язык, когда дело касается взаимных интересов, считает новый государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Москва и Вашингтон сумели быстро продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Это в наших интересах <...>. И мы рассмотрим другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией», — приводит ТАСС заявление Блинкена.

При этом, по его словам, между двумя странами существуют разногласия, и США «обеспокоены поведением России». Госсекретарь перечислил американские претензии к Москве — это дело Алексея Навального, кибератаки, ситуация на Украине.

«Но мы должны быть способны работать на два фронта», — подчеркнул госсекретарь.

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corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Alexander222

ожидаемо, нынешний режим держится на трёх китах - Брехало, Решало и Забрало .Забрало- запотело, Брехало-...
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