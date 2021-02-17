США пообещали найти общий язык с Россией

Соединенные Штаты и Россия доказали, что могут быстро находить общий язык, когда дело касается взаимных интересов, считает новый государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Москва и Вашингтон сумели быстро продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Это в наших интересах <...>. И мы рассмотрим другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией», — приводит ТАСС заявление Блинкена.

При этом, по его словам, между двумя странами существуют разногласия, и США «обеспокоены поведением России». Госсекретарь перечислил американские претензии к Москве — это дело Алексея Навального, кибератаки, ситуация на Украине.

«Но мы должны быть способны работать на два фронта», — подчеркнул госсекретарь.