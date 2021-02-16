Xiaomi подогрела спрос на зимнюю одежду

Россияне этой зимой стали в три раза чаще покупали высокотехнологичную одежду с подогревом китайской компании Xiaomi по сравнению с аналогичным промежутком 2019 года, выяснили эксперты российского отделения торговой площадки AliExpress.

Самые популярные товары в этой категории — пуховики и жилеты с подогревом. Чаще всего россияне выбирали куртки Xiaomi с зарядкой от внешнего аккумулятора, отмечается в исследовании.

Двукратно вырос оборот специальных грелок для одежды из углеродного волокна. Еще один популярный товар — инновационные куртки из материала на основе графена, который эффективнее сохраняет тепло.

Эксперты считают, что спрос на такую одежду вырос на фоне холодной зимы в России, а также интересом к инновационной и технологичной одежде. Чаще всего технологичную теплую одежду заказывали в Москве, Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Владивостоке.