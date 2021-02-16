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Пенсии россиянам начислит автоматический сервис

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пенсионный фонд России до конца 2021 года создаст сервис, предусматривающий автоматическое назначение пенсий без подачи заявления, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу — до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного назначения пенсий для наших граждан без подачи заявления», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Котякова, новый сервис должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для российских граждан. Предполагается, что сервис будет работать «в связке» с порталом Госуслуг.

Кроме этого, не достигшим пенсионного возраста россиянам нужно дать возможность в любое время получить информацию о пенсионных страховых выплатах, на которые они могут рассчитывать, уточнил министр.

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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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