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Ссора студентов возле НГТУ закончилась убийством

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Новосибирский студент во время драки из-за девушки зарезал одногруппника возле ворот НГТУ, его задержали сотрудники Росгвардии, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Конфликт между двумя парнями, изучавшими в вузе психологию, произошел в 14.20 по местному времени. 26-летний магистрант НГТУ достал кухонный нож и вонзил его в спину и другие части тела 22-летнего студента. От полученных ран он умер.

Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего. На его странице во «ВКонтакте» был опубликован пост, где говорилось, что он, вероятно, уже убил соперника, к которому ушла его девушка. 

«Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе: "Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь". Он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как "честь"», — написал магистрант.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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