Ссора студентов возле НГТУ закончилась убийством

Новосибирский студент во время драки из-за девушки зарезал одногруппника возле ворот НГТУ, его задержали сотрудники Росгвардии, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Конфликт между двумя парнями, изучавшими в вузе психологию, произошел в 14.20 по местному времени. 26-летний магистрант НГТУ достал кухонный нож и вонзил его в спину и другие части тела 22-летнего студента. От полученных ран он умер.

Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего. На его странице во «ВКонтакте» был опубликован пост, где говорилось, что он, вероятно, уже убил соперника, к которому ушла его девушка.

«Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе: "Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь". Он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как "честь"», — написал магистрант.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.