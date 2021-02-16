НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Как изменится школа: без мела и смартфонов

Источник:
«Российская газета»
184 0
Фото: © Sibnet.ru
Пандемия подтолкнула к трансформации российскую школу. От дистанционного образования она активно переходит в цифровой формат, избавляясь от архаичных досок и мела. Детям собираются запретить смартфоны, а взамен они получат ноутбуки, шлемы виртуальной реальности и цифровые учебники. Каким процесс обучения станет в ближайшие годы?

Уроки по видеосвязи 

Очень скоро учебу нельзя будет представить без цифровой образовательной среды, пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Пандемия показала, что существующая система не готова к дистанционному обучению, поэтому государство сделало соответствующие выводы.

«Создается система для отправки сообщений и видеотрансляций уроков на основе передовых возможностей видеосвязи. Будут интерактивные уроки и задания, синхронизированные с содержанием одобренных учебников, структурированные по классам, темам», — сказал министр в интервью «Российской газете».

В прошлом учебном году школы получили 500 тысяч единиц различной техники для образовательного процесса, 35 тысяч новых компьютеров и ноутбуков, 2 тысячи интерактивных досок и панелей. 65% школ уже обеспечены высокоскоростным интернетом, до конца 2021 года широкополосный доступ получат все образовательные учреждения.

Школы также начнут использовать собственную соцсеть, которую разрабатывают на базе «ВКонтакте». В ней есть чаты, личные страницы школьников и учителей, актуальные новости. Школы, классы, ученики и педагоги смогут в ней создавать свои группы для общения по интересам.

Привычные учебники постепенно заменят цифровыми, образовательный контент станет интерактивным и визуализированным. Такие учебные материалы будут соответствовать всем школьным стандартам, но при этом сделают уроки интереснее. При необходимости педагог сможет заниматься с учениками удаленно.

По словам министра, современные цифровые платформы уже тестируются. Так, сервис для обучения и общения школьников и учителей под названием «Сферум» успешно испытали в Подмосковье. Например, с его помощью мамы и папы могут посещать родительские собрания онлайн, прямо из дома.

Запрет на гаджеты

В российских школах ужесточат требования к гаджетам. «Могу рассказать на своем примере. Моя дочь учится в шестом классе, но смартфона у нее нет. Достаточно компьютера, с помощью которого она учится в московской школе», — сказал Кравцов.

Согласно новым санитарным правилам, ученикам в школах запретили пользоваться смартфонами в образовательных целях. Для этого у них будут планшеты, ноутбуки, моноблоки и интерактивные доски. Использование смартфонов оказалось опасным для глаз из-за слишком маленького экрана.

Министр отметил, что интерфейс и контент информационных образовательных систем адаптируют для детей, в том числе с ограниченными возможностями: будут субтитры, бегущая «новостная» строка, возможности для голосового ввода.

Установлены строгие нормы продолжительности использования разрешенных гаджетов уроках. Для детей 1-2-х классов — 20 минут, 2-4-х классов — 25 минут, 5-9-х классов — 30 минут, 10-11-х классов — 35 минут. 

Школьные рестораны

Министерство планирует утвердить общие требования к школьным столовым во всех регионах страны. Это будут рекомендации, разработанные на основе позитивного опыта, который уже есть в регионах. При этом для школ разного типа они будут отличаться.

Множество положительных отзывов собрала система школьного питания, разработанная в Казани. Столовые превратили в «школьные рестораны» со свободным выбором блюд. Так была решена проблема вкусовых предпочтений, прописанных диет и даже религиозных убеждений.

Кравцов напомнил, что с 1 сентября по поручению президента Владимира Путина горячим бесплатным питанием обеспечены 7 миллионов 300 тысяч ребят — учеников начальных классов. «Когда мы стали реализовывать это поручение, то посмотрели на сферу школьного питания совсем по-другому. Увидели массу вопросов и проблем», — отметил он.

«Допустим, в городе может быть две соседних, очень похожих школы. Но питание там может очень сильно отличаться и по качеству, и по организации. Когда стали разбираться, почему так происходит, оказалось, что не всегда школы знают, как правильно организовать эту работу», — пояснил глава Минпросвещения.

Сохранение здоровья детей станет одной из ключевых задач. «По завершении школы школьники должны быть воспитаны, обучены и здоровы», — заключил Кравцов.

Еще по теме
Красноярский школьник пожаловался на унижения после отказа маршировать
Школу в Приангарье высмеяли на ТНТ
Студенты-медики пожаловались на перебои со стипендиями
Новосибирские школьники выбрали предметы по ЕГЭ
смотреть все
Жизнь #Образование #Интернет
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Путин выйдет с удаленки через несколько месяцев
Чиновникам отменят возрастные ограничения
Пенсии россиянам начислит автоматический сервис
Россия подразнит НАТО в Индийском океане
Подробности
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ссора студентов возле НГТУ закончилась убийством
Сибирь 16.02.2021 20:45
Ребенок на Алтае погиб из-за молока пьяной матери
Сибирь 16.02.2021 18:37
Красноярский школьник пожаловался на унижения после отказа маршировать
Сибирь 16.02.2021 18:02
Томские медики подписались за Кляйна
Сибирь 16.02.2021 15:59
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
25428
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6788
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5298
Код Cyberpunk 2077 продали на аукционе
4816
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин выйдет с удаленки через несколько месяцев
Чиновникам отменят возрастные ограничения
Пенсии россиянам начислит автоматический сервис
Россия подразнит НАТО в Индийском океане
Актуальные темы
Дела Навального
207
Бывший СССР
36
Человек и космос
93
Русские машины
42
Климатические войны
43
Как это работает
Как измерить радиацию при помощи смартфона
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
30
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
28
Песков рассказал о здоровье Путина
28
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
26
Надувной украинский «флот» высмеяли в Сети
Sibnet.Ru