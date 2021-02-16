Как изменится школа: без мела и смартфонов

Пандемия подтолкнула к трансформации российскую школу. От дистанционного образования она активно переходит в цифровой формат, избавляясь от архаичных досок и мела. Детям собираются запретить смартфоны, а взамен они получат ноутбуки, шлемы виртуальной реальности и цифровые учебники. Каким процесс обучения станет в ближайшие годы?

Уроки по видеосвязи

Очень скоро учебу нельзя будет представить без цифровой образовательной среды, пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Пандемия показала, что существующая система не готова к дистанционному обучению, поэтому государство сделало соответствующие выводы.

«Создается система для отправки сообщений и видеотрансляций уроков на основе передовых возможностей видеосвязи. Будут интерактивные уроки и задания, синхронизированные с содержанием одобренных учебников, структурированные по классам, темам», — сказал министр в интервью «Российской газете».

В прошлом учебном году школы получили 500 тысяч единиц различной техники для образовательного процесса, 35 тысяч новых компьютеров и ноутбуков, 2 тысячи интерактивных досок и панелей. 65% школ уже обеспечены высокоскоростным интернетом, до конца 2021 года широкополосный доступ получат все образовательные учреждения.

Школы также начнут использовать собственную соцсеть, которую разрабатывают на базе «ВКонтакте». В ней есть чаты, личные страницы школьников и учителей, актуальные новости. Школы, классы, ученики и педагоги смогут в ней создавать свои группы для общения по интересам.

Привычные учебники постепенно заменят цифровыми, образовательный контент станет интерактивным и визуализированным. Такие учебные материалы будут соответствовать всем школьным стандартам, но при этом сделают уроки интереснее. При необходимости педагог сможет заниматься с учениками удаленно.

По словам министра, современные цифровые платформы уже тестируются. Так, сервис для обучения и общения школьников и учителей под названием «Сферум» успешно испытали в Подмосковье. Например, с его помощью мамы и папы могут посещать родительские собрания онлайн, прямо из дома.

Запрет на гаджеты

В российских школах ужесточат требования к гаджетам. «Могу рассказать на своем примере. Моя дочь учится в шестом классе, но смартфона у нее нет. Достаточно компьютера, с помощью которого она учится в московской школе», — сказал Кравцов.

Согласно новым санитарным правилам, ученикам в школах запретили пользоваться смартфонами в образовательных целях. Для этого у них будут планшеты, ноутбуки, моноблоки и интерактивные доски. Использование смартфонов оказалось опасным для глаз из-за слишком маленького экрана.

Министр отметил, что интерфейс и контент информационных образовательных систем адаптируют для детей, в том числе с ограниченными возможностями: будут субтитры, бегущая «новостная» строка, возможности для голосового ввода.

Установлены строгие нормы продолжительности использования разрешенных гаджетов уроках. Для детей 1-2-х классов — 20 минут, 2-4-х классов — 25 минут, 5-9-х классов — 30 минут, 10-11-х классов — 35 минут.

Школьные рестораны

Министерство планирует утвердить общие требования к школьным столовым во всех регионах страны. Это будут рекомендации, разработанные на основе позитивного опыта, который уже есть в регионах. При этом для школ разного типа они будут отличаться.

Множество положительных отзывов собрала система школьного питания, разработанная в Казани. Столовые превратили в «школьные рестораны» со свободным выбором блюд. Так была решена проблема вкусовых предпочтений, прописанных диет и даже религиозных убеждений.

Кравцов напомнил, что с 1 сентября по поручению президента Владимира Путина горячим бесплатным питанием обеспечены 7 миллионов 300 тысяч ребят — учеников начальных классов. «Когда мы стали реализовывать это поручение, то посмотрели на сферу школьного питания совсем по-другому. Увидели массу вопросов и проблем», — отметил он.

«Допустим, в городе может быть две соседних, очень похожих школы. Но питание там может очень сильно отличаться и по качеству, и по организации. Когда стали разбираться, почему так происходит, оказалось, что не всегда школы знают, как правильно организовать эту работу», — пояснил глава Минпросвещения.

Сохранение здоровья детей станет одной из ключевых задач. «По завершении школы школьники должны быть воспитаны, обучены и здоровы», — заключил Кравцов.