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Стоимость биткоина «пробила потолок»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость биткоина побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Самая популярная криптовалюта торговалась на бирже Binance за до 50,1 тысячи долларов. По сравнению с торгами в понедельник биткоин вырос на 5,3%. Binance является крупнейшей биржей по объему продаж криптовалюты.

При этом данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам, несколько отличаются. Так, биткоин по итогам торгов во вторник подорожал на 4,4% — до 49,98 тысячи долларов.

Эксперты связывают интерес к биткоину с влиянием пандемии коронавируса, которая увеличила интерес граждан к альтернативным инструментам инвестиций, которые не зависят от традиционного рынка акций.

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