Обновление Samsung Galaxy S21 «убило» аккумулятор

Обновление безопасности для флагманской серии смартфонов Galaxy S21, выпущенное компанией Samsung в начале февраля, привело к ухудшению энергоэффективности — у Galaxy S21 и Galaxy S21+ стали слишком быстро разряжаться аккумуляторы.

Пользователи жалуются на быструю разрядку на популярном ресурсе Reddit. В многочисленных сообщениях отмечается, что откат к заводским настройкам проблему не решает. Однако некоторым пользователям удалось нормализовать расход энергии в режиме «самолета».

Проблема коснулась исключительно владельцев флагманов на основе фирменной однокристальной системы Exynos южнокорейского производства, однако эксперты уверены, что она носит программный характер.

В среднем смартфоны теряют заряд на 6–7% в час, что аномально много для нормально работающего аппарата. Например, полностью заряженный гаджет может отключиться, даже если им не пользоваться в течение 10-12 часов.

Представитель Samsung подтвердил, что компания осведомлена о проблеме с быстрой разрядкой. Производитель намерен исправить ее специальным патчем.