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Обновление Samsung Galaxy S21 «убило» аккумулятор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Обновление безопасности для флагманской серии смартфонов Galaxy S21, выпущенное компанией Samsung в начале февраля, привело к ухудшению энергоэффективности — у Galaxy S21 и Galaxy S21+ стали слишком быстро разряжаться аккумуляторы.

Пользователи жалуются на быструю разрядку на популярном ресурсе Reddit. В многочисленных сообщениях отмечается, что откат к заводским настройкам проблему не решает. Однако некоторым пользователям удалось нормализовать расход энергии в режиме «самолета».

Проблема коснулась исключительно владельцев флагманов на основе фирменной однокристальной системы Exynos южнокорейского производства, однако эксперты уверены, что она носит программный характер.

В среднем смартфоны теряют заряд на 6–7% в час, что аномально много для нормально работающего аппарата. Например, полностью заряженный гаджет может отключиться, даже если им не пользоваться в течение 10-12 часов.

Представитель Samsung подтвердил, что компания осведомлена о проблеме с быстрой разрядкой. Производитель намерен исправить ее специальным патчем.

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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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