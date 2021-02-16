Ведущим «Матч ТВ» предложили сделать пластические операции

Спортивный журналист Алексей Андронов утверждает, что ведущих «Матча ТВ» заставляют сделать пластические операции.

«Некоторым ведущим настойчиво предложено (!) делать пластические операции (!!!). Чтобы исправить некоторые (по мнению хозяйки стартапа) недостатки лица!!!», — написал Андронов в Facebook (орфография и пунктуация сохранены).

Андрей Андронов отметил, что несколько раз переспрашивал, шутка ли это. Но по словам журналиста, это действительно просьба руководства канала.

Андронов известен своими резонансными высказываниями. С 2015 года он работал на «Матч ТВ» в качестве футбольного комментатора. А в феврале 2016 года отстранён от работы на канале.