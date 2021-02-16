Путин выйдет с удаленки через несколько месяцев

Президент России Владимира Путина может вернуться к очному режиму работы, в том числе проведению совещаний, в течение нескольких месяцев заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Возобновится [очный режим], я думаю, в течение нескольких месяцев <...> Но это такой прогноз, который трудно давать точно», — приводит «Газета.ру» сообщение Песков.

Пресс-секретарь добавил, что процесс возвращения главы государства к очному режиму работы будет постепенным.

Ранее Путин признался, что привык к работе в дистанционном формате, но соскучился по очному формату. «С аудиторией интересней, поживее», — отметил президент.