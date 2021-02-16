Представлен первый в мире смартфон с ночным видением

Компания Ulefone выпустила первый в мире защищенный смартфон Armor 11 5G с камерой ночного видения. Аппарат появился на официальном сайте производителя.

Ulefone Armor 11 5G получил сразу пять датчиков изображения. В этом списке основной модуль Sony IMX582 на 48 Мп, ночная инфракрасная камера на 20 Мп, сверширокоугольник на 13 Мп, макрообъектив на 2 Мп и ToF-модуль на 2 Мп.

Смартфон в качестве базы использует систему MediaTek Dimensity 800 5G с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Он оборудован 6,1-дюймовым экраном, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

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Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. Устройство работает под управлением Android 10, производитель обещает в скором времени обновить операционную систему на Android 11.

Из других особенностей — полное соответствие стандартам защиты IP68 и IP69K и требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Стоимость Armor 11 5G планируется объявить в ближайшие дни.