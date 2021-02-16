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Представлен первый в мире смартфон с ночным видением

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ulefone.com

Компания Ulefone выпустила первый в мире защищенный смартфон Armor 11 5G с камерой ночного видения. Аппарат появился на официальном сайте производителя.

Ulefone Armor 11 5G получил сразу пять датчиков изображения. В этом списке основной модуль Sony IMX582 на 48 Мп, ночная инфракрасная камера на 20 Мп, сверширокоугольник на 13 Мп, макрообъектив на 2 Мп и ToF-модуль на 2 Мп.

Смартфон в качестве базы использует систему MediaTek Dimensity 800 5G с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Он оборудован 6,1-дюймовым экраном, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. Устройство работает под управлением Android 10, производитель обещает в скором времени обновить операционную систему на Android 11.

Из других особенностей — полное соответствие стандартам защиты IP68 и IP69K и требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Стоимость Armor 11 5G планируется объявить в ближайшие дни.

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corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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