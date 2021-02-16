Мужчина после встречи с оккультистом исчез в своей квартире

Пятидесятилетний житель Сан-Франциско Кристофер Войтель, согласно данным с многочисленных камер наблюдения, бесследно исчез после того, как зашел в свою квартиру. Родственники винят в этом бездомного оккультиста.

«Пожалуйста, скажи Ларе (сестра Войтеля — ред.), чтобы она проверила сообщения. Это срочно», — таким было последнее сообщение пропавшего. Сестра позвонила брату, но он не взял трубку.

Камеры наблюдения зафиксировали, как он вошел в свою квартиру и, судя по записям, больше ее не покидал. В объективы других установленных у дома камер он также не попал. Входная дверь была заперта на замок. Ничего подозрительного полиция в квартире не нашла, пишет местное издание Mission Local.

Родственники считают, что ключ к разгадке тайны — знакомство мужчины с бездомным окультистом по прозвищу Буд. За двое суток до исчезновения последний был в квартире у пропавшего. В ночь перед исчезновением Войтель написал Буду в Facebook гневное сообщение, в котором запретил приходить к нему домой.

По словам детектива, расследующего это дело, самое загадочное в нем — это записи с камер наблюдения, согласно которым Войтель не выходил из квартиры. «Это очень странно!» — сказал он.