Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс спустя почти 20 лет

Певец и актер Джастин Тимберлейк публично попросил прощения у Бритни Спирс за неподобающее поведение в 2000-х годах.

Тимберлейк и Спирс встречались с 1998 по 2002 годы, в это время Бритни была на пике своей популярности. Разрыв звездной пары оказался громким и скандальным. Тимберлейк сообщил прессе, что певица его бросила и открыл подробности их интимной жизни.

В феврале вышел документальный фильм о жизни Бритни Спирс, где упоминалась некрасивая история ее отношений. После выхода ленты поклонники певицы набросились на Джастина с критикой. У артиста не осталось выбора, и он публично обратился к бывшей возлюбленной в Instagram.

Тимберлейк в своем письме извинился перед Бритни Спирс и признал, что вел себя некорректно по отношению к певице, когда рассказывал широкой публике подробности их интимной жизни и отношений.

«Я могу быть лучше, и я буду делать все, чтобы стать лучше», — написал Тимберлейк.