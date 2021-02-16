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Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс спустя почти 20 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © britneyspears, instagram.com/britneyspears

Певец и актер Джастин Тимберлейк публично попросил прощения у Бритни Спирс за неподобающее поведение в 2000-х годах.

Тимберлейк и Спирс встречались с 1998 по 2002 годы, в это время Бритни была на пике своей популярности. Разрыв звездной пары оказался громким и скандальным. Тимберлейк сообщил прессе, что певица его бросила и открыл подробности их интимной жизни.

В феврале вышел документальный фильм о жизни Бритни Спирс, где упоминалась некрасивая история ее отношений. После выхода ленты поклонники певицы набросились на Джастина с критикой. У артиста не осталось выбора, и он публично обратился к бывшей возлюбленной в Instagram.

Тимберлейк в своем письме извинился перед Бритни Спирс и признал, что вел себя некорректно по отношению к певице, когда рассказывал широкой публике подробности их интимной жизни и отношений.

«Я могу быть лучше, и я буду делать все, чтобы стать лучше», — написал Тимберлейк.

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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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